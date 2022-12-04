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НовостиОбщество4 декабря 2022 7:54

Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о сносе Дома княгини Шаховской в Петербурге

Неравнодушные жители обратились к руководству СК с просьбой сохранить здание
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржцы сообщили, что историческое здание находится под угрозой сноса. Фото: пресс-служба СК

Петербуржцы сообщили, что историческое здание находится под угрозой сноса. Фото: пресс-служба СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручил региональному СК провести проверку после информации в Сети о том, что историческому зданию грозит уничтожение.

- Неравнодушные жители Петербурга в социальных сетях обратились к руководству СК России и сообщили, что Дому княгини Шаховской грозит уничтожение. Здание было построено в начале 19 века, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

В соцсетях петербуржцы рассказали, что дом не реконструировали и не реставрировали уже много лет. По их словам, здание разрушается и скоро будет снесено. Жители Петербурга попросили СК обеспечить правовую охрану здания и его исторических флигелей.

Быстрыкин поручил главе СКР по Петербургу изучить обращение граждан, провести проверку и представить доклад о ситуации.