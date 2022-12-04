14-летний школьник погиб под колесами автомобиля в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции проводят проверку после смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти, которое произошло вечером 3 декабря. Под колеса автомобиля попал 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- ДТП случилось в Светогорске. 23-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» сбил школьника, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, - говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм ребенок погиб на месте. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в этот же день под колесами автомобиля погиб еще один молодой парень. Его водители сбили дважды, и оба скрылись с места происшествия. Но потом петербуржцы все-таки пришли в полицию, чтобы дать показания.