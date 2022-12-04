Полицейские задержали грабителя, который напал на шестиклассника в Ленобласти

Полицейские задержали грабителя-рецидивиста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Грабитель напал на шестиклассника в Ленобласти днем 30 ноября. Инцидент случился во Всеволожском районе региона. В полицию обратилась мама мальчика, которая рассказала, что злоумышленник напал на ее сына, когда тот вышел из аптеки с покупками.

- Неизвестный схватил ребенка за ворот куртки, отобрал у него телефон, две банковские карты и кошелек с деньгами. Общая сумма ущерба составила почти 22 тысячи рублей, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

1 декабря сотрудники полиции задержали подозреваемого во Всеволожске. Нерабатающий 30-летний мужчина уже несколько раз был судим за совершение имущественных преступлений. На него возбудили уголовное дело по статье «грабеж».