Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 декабря 2022 8:49

Полицейские задержали грабителя, который напал на шестиклассника в Ленобласти

Мужчина отобрал у ребенка телефон и деньги
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задержали грабителя-рецидивиста

Полицейские задержали грабителя-рецидивиста

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Грабитель напал на шестиклассника в Ленобласти днем 30 ноября. Инцидент случился во Всеволожском районе региона. В полицию обратилась мама мальчика, которая рассказала, что злоумышленник напал на ее сына, когда тот вышел из аптеки с покупками.

- Неизвестный схватил ребенка за ворот куртки, отобрал у него телефон, две банковские карты и кошелек с деньгами. Общая сумма ущерба составила почти 22 тысячи рублей, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

1 декабря сотрудники полиции задержали подозреваемого во Всеволожске. Нерабатающий 30-летний мужчина уже несколько раз был судим за совершение имущественных преступлений. На него возбудили уголовное дело по статье «грабеж».