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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 9:17

Спасатели эвакуировали 11 человек из-за ночного пожара в Тосно

Сильный пожар случился в многоквартирном доме
Анастасия НУРАДИЛОВА
В доме загорелась квартира. Фото: t.me/acclenobl

В доме загорелась квартира. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели тушили пожар в многоквартирном доме в Тосно в ночь на 4 декабря. Из-за происшествия потребовалось эвакуировать жителей дома. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели поисково-спасательного отряда в Тосно помогли эвакуироваться 11 жильцам, двое из которых – дети. Всего из дома эвакуировались 27 человек, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в эту же ночь в Петербурге в пожаре пострадали мужчина и женщина. Горела квартира в Выборгском районе города. Площадь пожара в комнате и коридоре составила 25 квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение.