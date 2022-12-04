Спасатели эвакуировали 11 человек из-за ночного пожара в Тосно

В доме загорелась квартира. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели тушили пожар в многоквартирном доме в Тосно в ночь на 4 декабря. Из-за происшествия потребовалось эвакуировать жителей дома. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели поисково-спасательного отряда в Тосно помогли эвакуироваться 11 жильцам, двое из которых – дети. Всего из дома эвакуировались 27 человек, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в эту же ночь в Петербурге в пожаре пострадали мужчина и женщина. Горела квартира в Выборгском районе города. Площадь пожара в комнате и коридоре составила 25 квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение.