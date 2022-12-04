Двое мужчин в Ленобласти напали на таксиста и отобрали у него деньги

Полицейские задержали подозреваемых 2 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое мужчин напали на таксиста во Всеволожском районе Ленобласти. Инцидент случился в ночь на 29 ноября. Пострадавший мигрант сам обратился в полицию. Злоумышленники отобрали у него почти 37 тысяч рублей.

- Таксист вез двух мужчин с улицы Дыбенко. Пассажиры собирались ехать в поселок имени Морозова. Один из них сказал водителю, что денег при себе нет, и он заплатит за поездку после прибытия на место. А когда таксист довез их по указанному адресу, пассажиры вовсе отказались платить, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Между таксистом и пассажирами возник конфликт. В итоге двое мужчин брызнули водителю в лицо перцовым баллончиком, избили его и украли деньги, при этом, повредив зеркало на автомобиле.

Полицейские задержали подозреваемых 2 декабря в поселке имени Морозова. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».