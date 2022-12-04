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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 10:22

МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге 5 декабря

В Северной столице в понедельник ухудшится погода
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сильный снег пройдет в Петербурге 5 декабря

Сильный снег пройдет в Петербурге 5 декабря

Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении походных условий в понедельник, 5 декабря. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба чрезвычайного ведомства в воскресенье.

- 5 декабря в Петербурге ожидается сильный снег, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.

Жителям Северной столицы, которые водят автомобили, рекомендовано быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию или даже не пользоваться машиной. Пешеходам тоже советуют быть внимательными из-за скользких дорог.

Напомним, 4 декабря город находится в полосе атмосферного фронта. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в воскресенье достигнет девяти метров в секунду. В Петербурге пройдет снег и снежная крупа. В городе будет облачно.