Петербуржцы выходят на неокрепший лед Финского залива. Фото: Скриншот из видео

Петербуржцы на свой страх и риск начали выходить на еле окрепший лед Финского залива. Видео с подтверждением таких рискованных поступков появляются в Сети. Жители города ничего не боятся и испытывают лед на прочность.

- Петербуржцы начали массово гулять по неокрепшему льду Финского залива, - говорится в телеграмм-канале «Нетипичный Питер».

Напомним, с 15 ноября выход лед не только запрещен официально – за это еще можно получить наказание в виде штрафа. А заплатить придется ни много, ни мало – до 5000 тысяч рублей. Однако все равно находятся нарушители, которых это не пугает.

Спасатели ни в коем случае не рекомендуют выходить на неокрепший лед и рисковать своим здоровьем.