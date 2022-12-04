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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 13:27

Мужчина погиб в жутком ДТП в деревне Ижора

На шокирующих фотографиях невозможно даже распознать марку автомобиля
Анастасия НУРАДИЛОВА
На шокирующих фотографиях невозможно даже распознать марку автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

На шокирующих фотографиях невозможно даже распознать марку автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

Жуткое ДТП произошло на Киевском шоссе в деревне Ижора днем 3 декабря. Шокирующие фотографии очевидец опубликовал в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Тачку знатно завернуло, в салоне я только свисающую руку обнаружил, с трудом дотянулся пощупать пульс для очистки совести, в остальном все было и так ясно, даже запах характерный стоял, потому что тело сильно повреждено, - рассказал очевидец в комментариях.

По словам некоторых комментаторов, за несколько минут до аварии водитель машины выложил в соцсети фото спидометра, который показывал, что скорость автомобиля составляет 200 километров в час. В Сети есть мнение, что мужчина мог устроить аварию специально.

Судя по опубликованным фотографиям, водитель автомобиля погиб на месте. Сама машина сильно смялась и восстановлению не подлежит.