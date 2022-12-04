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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 14:00

Наркоманы в поисках закладки разобрали потолок в парадной жилого дома в Мурино

Жильцам пришлось убирать беспорядок
Анастасия НУРАДИЛОВА
Неизвестные разгромили парадную в Мурино. Фото: телеграмм-канал "ДТП и ЧП СПб"

Неизвестные разгромили парадную в Мурино. Фото: телеграмм-канал "ДТП и ЧП СПб"

«Закладчики» разгромили еще одну парадную в поисках наркотиков. О происшествии в одном из домов в Мурино сообщает телеграмм-канал «ДТП и ЧП СПб».

- Молодые люди в поисках наркотического «клада» разгромили парадную на Воронцовском бульваре, в доме 20к3, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что около лифтов полностью разобран потолок. Убирать последствия погрома пришлось жителям дома. Кто разнес парадную – пока остается загадкой. Жильцы возмущены из-за случившегося.

Напомним, эта ситуация уже не первая. В октябре этого года наркоманы разобрали лифт в поисках закладки. Произошло это тоже в Мурино и стало вторым случаем за месяц. Последствия такого поступка еще серьезнее: лифту ножен был ремонт.