«Елку Мира» установили в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Петербурге

Елку украсят игрушками из разных стран мира Фото: Олег ЗОЛОТО

В атриуме Главного штаба Эрмитажа установили праздничную «Елку Мира». Ее украсили новогодними игрушками, которые сделаны в рамках Международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» в прошлых годах. Участники придумали украшения, дизайн которых связан с разными традициями мира.

- Оценивать работы будет профессиональное жюри, в том числе директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, - сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На елке представлены игрушки из разных стран мира. Чаще всего участники конкурса использовали тематику стран СНГ. Но есть и другие украшения: из Америки, Австралии и Японии. На елке висит игрушка, которую подержал в руках президент России Владимир Путин.

Конкурсные заявки будут принимать до 7 декабря. А лучшие из них украсят елку в фойе Эрмитажного театра.