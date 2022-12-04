Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 декабря 2022 14:51

«Елку Мира» установили в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Петербурге

Ее украсят игрушками из разных стран мира
Анастасия НУРАДИЛОВА
Елку украсят игрушками из разных стран мира

Елку украсят игрушками из разных стран мира

Фото: Олег ЗОЛОТО

В атриуме Главного штаба Эрмитажа установили праздничную «Елку Мира». Ее украсили новогодними игрушками, которые сделаны в рамках Международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» в прошлых годах. Участники придумали украшения, дизайн которых связан с разными традициями мира.

- Оценивать работы будет профессиональное жюри, в том числе директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, - сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На елке представлены игрушки из разных стран мира. Чаще всего участники конкурса использовали тематику стран СНГ. Но есть и другие украшения: из Америки, Австралии и Японии. На елке висит игрушка, которую подержал в руках президент России Владимир Путин.

Конкурсные заявки будут принимать до 7 декабря. А лучшие из них украсят елку в фойе Эрмитажного театра.