Легковой автомобиль попал в жесткое ДТП на КАДе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло на кольцевой автодороге в Петербурге. Фотографии и видео появились в Сети. Об аварии рассказал очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» днем 4 декабря.

- На 41-м километре внутреннего кольца КАД, в правом ряду случилось столкновение. Кто с кем столкнулся – не понятно. Снега много, - написано в посте в социальной сети.

Правда, пользователи в комментариях не согласились с тем, что на дорогах много снега. Многие из них считают, что для того, чтобы не попасть в аварию – нужно мастерство водителя. Некоторые комментаторы предположили, что в результате такого сильного удара водитель за рулем мог погибнуть.

Напомним, жуткая авария случилась накануне в деревне Ижора. Водитель на полной скорости врезался в забор – машина помялась до неузнаваемости, а парень, который был за рулем – погиб. Перед этим он выложил в соцсети фото спидометра.