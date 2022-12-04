Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье4 декабря 2022 16:58

Более 800 жителей Петербурга заболели коронавирусом за минувшие сутки

Заболеваемость ковидом в городе продолжает расти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Заболеваемость ковидом в городе продолжает расти

Заболеваемость ковидом в городе продолжает расти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге за сутки ковидом заболели 812 человек. Госпитализированы в медицинские учреждения 117 жителей города. Такую статистику приводит официальный сайт «Стопкоронавирус.рф».

- На диаграмме видно, что заболеваемость коронавирусом в Северной столице растет. 2 декабря ковидом заболели 730 человек, 3 декабря – 798, а 4 декабря – уже 812. При этом отследить динамику госпитализаций не получится – каждый день то больше, то меньше, - сообщается на официальном ресурсе.

За сутки в городе умерли 16 пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровели и избавились от коронавируса 472 человека. Напомним, в субботу, 3 декабря, от инфекции скончались 17 человек, а избавились от болезни 453 жителя города.