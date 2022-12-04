Более 800 жителей Петербурга заболели коронавирусом за минувшие сутки

Заболеваемость ковидом в городе продолжает расти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге за сутки ковидом заболели 812 человек. Госпитализированы в медицинские учреждения 117 жителей города. Такую статистику приводит официальный сайт «Стопкоронавирус.рф».

- На диаграмме видно, что заболеваемость коронавирусом в Северной столице растет. 2 декабря ковидом заболели 730 человек, 3 декабря – 798, а 4 декабря – уже 812. При этом отследить динамику госпитализаций не получится – каждый день то больше, то меньше, - сообщается на официальном ресурсе.

За сутки в городе умерли 16 пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровели и избавились от коронавируса 472 человека. Напомним, в субботу, 3 декабря, от инфекции скончались 17 человек, а избавились от болезни 453 жителя города.