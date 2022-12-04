Более 1300 единиц техники убирали последствия снегопада в Ленобласти

Дорожники были готовы к снегопаду. Фото: t.me/lenobladminka

Сильный снег прошел в Петербурге и Ленинградской области 4 декабря. По словам специалистов, в воскресенье выпало от трех до шести миллиметров осадков. В Северной столице на дорогах трудились более 500 единиц техники, а в Ленобласти - более 1300 машин.

- Все службы были готовы к такому повороту, это не стало сюрпризом. На улицы вышли более 800 специалистов ручного труда. Они убирают снег с дорог и тротуаров, грузят его на самосвалы и вывозят на снегоплавительные и снегоприемные пункты. А еще посыпают дороги противогололедными материалами, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

В Ленобласти коммунальщики тоже трудились с самого утра. Более 1300 единиц техники убирали последствия снегопада в Тосно, Сосновом Бору, Луге, Кингисеппе, Кировске и других населенных пунктах региона.