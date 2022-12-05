Мужчина едва не попал под поезд на «переходе смерти» в Петербурге

На "переходе" смерти снова едва не произошла трагедия. Фото: gov.spb.ru

Очередная трагедия едва не произошла на знаменитом «переходе смерти» на севере Петербурге. Около семи часов утра под колеса пригородной электрички чуть не попал мужчина. Из-за наушников он не услышал звука сигнализации и уже шагнул на пути перед поездом, но его успел схватить за рукав и отдернуть назад другой человек.

- - Там и светофор горел, и сигнализация звенела, и сам поезд гудел, но этот молодой мужчина шел, уткнувшись в смартфон. Уши заткнуты наушниками - конечно, он ничего не замечал вокруг. Его буквально за секунду до того, как поезд проехал, выдернули, - рассказали читатели «КП-Петербург». - Он потом просто дальше по своим делам пошел. Так, видимо, и не понял, что ему жизнь спасли.

В момент едва не произошедшего ЧП на улице было темно, что также могло осложнить ситуацию.

Напомним, что на переходе в створе Беговой улицы, который идет одновременно и через Приморское шоссе и ж/д пути Сестрорецкого направления, с 2017 по 2020 годы погибло восемь человек. Местные жители требовали построить подземный переход. В Смольном сначала согласились, но оптом передумали.