Лепс избил петербуржца за отказ играть с ним в нарды

Григорий Лепс устроил драку с посетителем бара в Петербурге. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Певец Григорий Лепс успел дважды «отличиться» за время короткого визита в Петербург в минувшие выходные. Сначала он бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта в Ледовом», а потом еще и устроил драку в баре на Московском проспекте. Лепс избил случайного петербуржца за отказ играть с ним в нарды.

- Мужчина сидел в баре и играл в нарды. Пришел Лепс с охранником. Подсел, предложил сыграть а деньги -10 тысяч долларов. Получив отказ, Лепс ударил игравшего кулаком в лицо, - рассказал «КП-Петербург» адвокат пострадавшего мужчины.

Но это было лишь начало. Певец произнес сакральное «пойдем, выйдем». Участники инцидента вышли на улицу. Но вместо извинений, петербуржец получил лишь новые угрозы и удары в лицо. Сначала ему двинул охранник Лепса, а потом добивать жертву бросился сам музыкант.

Теперь побитый мужчина хочет возбуждения на певца уголовного дела за умышленное причинение вреда его здоровью.