Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Петербурге. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

«Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 5 декабря 2022 года: мы собрали вместе самые интересные новости минувших суток. Самым громким событием оказался визит в Северную столицу Григория Лепса. Певец успел не только со скандалом уйти с собственного концерта, но и устроить драку с посетителем бара уже после выступления. Причиной стал... отказ играть в нарды.

Теперь побитый музыкантом и его охранником мужчина хочет, чтобы в отношении музыканта возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью А также ждет извинений. Пока что их не поступало.

Кроме этого, в Петербурге завершился турнир по прыжкам в фигурном катании, победительницей которого стала Камила Валиева. А вот петербурженка Елизавета Туктамышева выступила менее удачно, упав на лед.

Также в городе выросла заболеваемость коронавирусом. А одной из жертв коварной болезни стал писатель Илья Штемлер.