Петербург встал в семибалльных пробках из-за снегопада утром в понедельник, 5 декабря

Приморский проспект опять стоит в пробке. Фото: Яндекс.Карты.

Снегопад привел к пробкам в семь баллов на дорогах Петербурга в понедельник утром. В час пик водители, отвыкшие от снежной каши на дорогах и запорошенных стекол, успели устроить с десяток ДТП, которые мешают проезду.

- На Приморском проспекте в левом ряду ДТП. Мешают проезду к Ушаковской развязке. Пробка стоит еще от улицы Савушкина и Планерного путепровода, - сообщают водители в соцсетях.

Пробка длиной почти в четыре километра собралась на внутренней стороне КАД у Вантового моста. Она начинается от развязки с мурманским шоссе и идет до Октябрьской набережной. Здесь произошло две аварии.

От Мурманского шоссе к Володарскому мосту стоит и Народная улица. Но без особых причин. Просто машин много, а дорог мало, - выражаясь словами пресс-службы метрополитена, объяснявшей столпотворение в подземке.

В остальном пробки локальные. В час пик они достигали семи баллов, но теперь напряжение снизилось до пяти.