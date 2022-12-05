Подравшийся с Лепсом житель Петербурга написал заявление в полицию на музыканта

Подравшийся с Лепсом мужчина написал заявление в полицию. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Подравшийся с Григорием Лепсом житель Петербурга написал заявление в полицию на певца. Мужчина, получивший тумаков от музыканта и его охранника, теперь требует возбуждения уголовного дела.

- Медики диагностировали у него перелом носа со смещением. В воскресенье, 4 декабря, мой клиент написал заявление в полицию, - рассказал «КП-Петербург» адвокат побитого мужчины.

По словам потерпевшего, конфликт разгорелся в баре на Московском проспекте, где он как обычно играл в нарды. Потом туда же приехал музыкант со свитой. Певец предложил петербуржцу сыграть на деньги, но тот отказался. Слово за слово и Лепс ударил мужчину в лицо.

Потом мужчины вышли на улицу, где драка продолжилась, но на стороне певца уже выступила его охрана. Видео потасовки сняли случайные прохожие.

-Ненависти к Григорию мой клиент не испытывает, но хочет, чтобы дело было возбуждено. Ждем извинений от певца, пока их не было, - рассказал адвокат.