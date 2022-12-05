Школьник распылил перцовый газ из баллончика в лицо пассажиру в метро Петербурга

Школьник распылил перцовый газ в метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

15-летний школьник распылил перцовый газ в лицо пассажиру метрополитена. ЧП произошло днем 4 декабря на станции «Пушкинская». Парень выскочил из вагона и атаковал проходившего мимо молодого человека, после чего обратно запрыгнул в поезд.

- Установлено, что в ходе словесного конфликта ученик 9 класса распылил перцовый газовый баллончик в сторону вышедшего из указанного вагона 19-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Момент инцидента сняли камеры видеонаблюдения подземки. По ним полицейские смогли быстро установить подозреваемого. Школьника задержали. После оформления протокола, его передали родителям. По факту конфликта начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.