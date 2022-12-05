Глубина снежного покрова в Петербурге выросла до пяти сантиметров

Погода подкинула работы коммунальным службам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Толщина снега в Петербурге достигла пяти сантиметров. Почти весь он выпал за ночь и утро, чем поспособствовал образованию пробок на дорогах. В пригороде традиционно было еще более снежно, там глубина покрова оказалась вдвое, а то и втрое больше.

- За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице достигла отметки в пять сантиметров. На территории Ленобласти больше всего снега в Тихвине - 18 см, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Прибавка за ночь составила четыре сантиметра снега в городе и до 13 сантиметров - в области. Снегопад заставил усиленно работать дорожные службы обоих регионов. За сутки с улиц Петербурга вывезли 1156 кубометров снега, сейчас город чистят почти семь сотен единиц техники.