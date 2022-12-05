Нарушителей правил выгула собак в Петербурге оштрафовали на 300 тысяч рублей

Владельцам собак выписали штрафов на 300 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За 10 месяцев нынешнего года в Петербурге нарушителей правил выгула собак оштрафовали на 300 тысяч рублей. Такие цифры привели в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

- Приставы Красносельского района взыскали тысячу рублей с 25-летней женщины, собака которой выгуливалась в парке без намордника и поводка, - сообщает пресс-служба УФССП.

Протокол на петербурженку выписали сотрудники районной администрации прямо там же в парке. На оплату у хозяйки лайки было 60 дней, но платить она не стала. Тогда исполнительный лист передали приставам.

Напомним, что согласно закону Петербурга, выгуливать в общественных местах собаку, рост которой в холке превышает 60 сантиметров, нужно только в наморднике и на поводке.