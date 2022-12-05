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НовостиДом. Семья5 декабря 2022 8:56

Нарушителей правил выгула собак в Петербурге оштрафовали на 300 тысяч рублей

Всего приставам было передано 38 исполнительных листов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Владельцам собак выписали штрафов на 300 тысяч рублей.

Владельцам собак выписали штрафов на 300 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За 10 месяцев нынешнего года в Петербурге нарушителей правил выгула собак оштрафовали на 300 тысяч рублей. Такие цифры привели в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

- Приставы Красносельского района взыскали тысячу рублей с 25-летней женщины, собака которой выгуливалась в парке без намордника и поводка, - сообщает пресс-служба УФССП.

Протокол на петербурженку выписали сотрудники районной администрации прямо там же в парке. На оплату у хозяйки лайки было 60 дней, но платить она не стала. Тогда исполнительный лист передали приставам.

Напомним, что согласно закону Петербурга, выгуливать в общественных местах собаку, рост которой в холке превышает 60 сантиметров, нужно только в наморднике и на поводке.