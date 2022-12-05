Два подпольных казино ликвидировали на севере Петербурга

Полиция накрыла два казино в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще на два нелегальных казино стало меньше в Петербурге. Одно из них накрыли оперативники экономической полиции в Выборгском районе. Они наведались в подвальный «Лас-Вегас» на проспекте Просвещения, где активно шла игра на деньги.

- Во время визита сотрудников полиции в заведении находились 27 игроков, а также две женщины-администратора и охранник, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из казино оперативники изъяли 28 компьютеров, программа в которых имитировала игровой автомат. А вот из четырехкомнатной квартиры дома 16 по улице Есенина вынесли 40 самых настоящих «одноруких бандитов». И плюс 12 ноубуков.

На эту игровую точку вышли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка. По обоим случаям возбуждены уголовные дела за незаконную организацию азартных игр.