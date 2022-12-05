1100 кубометров снега убрали с улиц Петербурга за сутки

За сутки в Петербурге убрали столько же снега, сколько с начала осени. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Воскресный снегопад подбросил работы дорожным и коммунальным службам Петербурга. За минувшие сутки с улиц города было вывезено 1100 кубометров снега. Но на этом природа не остановилась и насыпала еще снежка.

- На выходных Петербург накрыло циклоном, к утру намело почти пять сантиметров, и город стал выглядеть, как пейзаж с новогодней открытки, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

В итоге дорожники и дворники за день убрали столько же снега, сколько с начала осенне-зимнего периода. Не останавливалась работа и ночью, но снег все равно стал причиной пробок.

Сейчас Петербург чистят 855 единиц техники и 905 дворников. Снег из парков и скверов вывозят 274 машины.