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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:55

МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Петербурге

Он обрушится на город во вторник, 6 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
МЧС предупреждает о снегопадах.

МЧС предупреждает о снегопадах.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает о сильном снегопаде, который обрушится на город уже в ближайшие сутки. Ухудшение погодной обстановки синоптики предсказывают в вторник.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии, 6 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, - сообщает пресс-служба МЧС.

Городской гидрометцентр при этом также дает прогноз со снегом, но без примечания «сильный». Тем не менее водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах и ночью и днем. Кроме снега мешать размеренному движению будет гололед.

Автомобилистам советуют не превышать скорость, держать дистанцию и помнить, что тормозной путь в на снегу и льду сильно увеличивается.