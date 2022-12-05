Закон о создании новых вытрезвителей окончательно приняли в Ленобласти

Новые вытрезвители вскоре появятся в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вскоре в Ленобласти вернут вытрезвители. Но это будет совершенно новая система. Как пишет online47.ru, так решили депутаты регионального Заксобрания, которые внесли соответствующие изменения в областной социальный закон. Теперь ухаживать за пьяными в зюзю людьми будут специально обученные люди из соцучреждений. Речь о негосударственных организациях социального обслуживания населения Ленобласти, которых включили в официальный реестр поставщиков соцуслуг.

- Отдельных специализированных организаций для оказания помощи пьяным жителям создавать не собираются, - уточняют в издании.

К слову, среди депутатов областного ЗакСобрания этот закон вызвал полярные оценки. Но итог известен – закон приняли в третьем чтении. Добавим, что сначала новые вытрезвители «протестируют» жители Волховского района. Полученный там опыт пригодится для расширения сети вытрезвителей на весь 47 регион.