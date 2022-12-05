18-летнюю девушку с ВИЧ изнасиловали в Петербурге

Девушка с ВИЧ заявила об изнасиловании в гостях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18-летняя девушка с ВИЧ-инфекцией стала жертвой сексуального насилия в Петербурге. Все произошло в ночь на 4 декабря в квартире дома на Северном проспекте, куда жительница Купчино приехала в гости. Там же в гостях оказался и 23-летний молодой человек, которого не напугал статус случайно знакомой.

- По словам девушки, все произошло после совместного распития спиртных напитков. Та попыталась остановить мужчину, сказав, заражена ВИЧ, но его это не остановило, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

После того, как насильник заснул, жертва оделась и пошла писать заявление в полицию об изнасиловании. Прибывшие на указанный адрес стражи порядка нашли подозреваемого спящим на месте преступления.

Мужчину отвезли в отделение, где опросили. После чего отпустили до выяснения обстоятельств. По факту заявления начата проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решится по ее результатам.

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