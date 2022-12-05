В Александровском парке построят бетонную эстакаду для проекта «Путь Петра»

Для проекта "Путь Петра" построят пешеходную набережную в Александровском саду. Фото: ГПСК "Возрождение".

Железобетонная эстакада появится на берегу Кронверкского потока в Александровском парке Петербурга. Ее построят для создания пешеходного туристического маршрута «Путь Петра», который пройдет от Петроградской набережной у крейсера «Аврора» до Александровского парка.

- Будет построена «временная пешеходная эстакада» на участке от Кронверкской набережной вдоль восточной части русла Кронверкского протока, - пишет «Деловой Петербург».

Сейчас здесь по берегу протоптана «народная тропа», но в ходе благоустройства территорию облагородят. Строители соорудят деревянный настил, установят скамейки и урны, а растущие деревья бережно сохранят.

Заканчиваться маршрут будет в Александровском парке у макета «Мини-город» с копиями достопримечательностей Петербурга.

Напомним, что по легенде Петр Первый прошел этим путем, а потом произнес слова: «Здесь быть городу!». После чего началось строительство Петропавловской крепости на Заячьем острове.