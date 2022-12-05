Мужчина погиб под поездом в Пушкине

Электричка насмерть сбила пенсионера в Пушкине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилой мужчина стал жертвой несчастного случая на железнодорожной станции Детскосельская в Пушкине. В минувшие выходные он попал под поезд, пытаясь перебежать пути перед электричкой.

- На сигнал, поданный машинистом, он не реагировал. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

83-летний мужчина получил серьезнейшие травмы. Его успели довезти до больницы, но там он скончался на руках у врачей. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать алкоголь, притупивший внимательность пешехода.

Напомним, что похожая трагедия едва не произошла утром 5 декабря на «переходе смерти» в Петербурге, где с путей в последнюю секунду оттащили невнимательного мужчину.