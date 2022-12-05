Организатора вооруженного ограбления ювелирного салона в Петербурге осудили на 13 лет колонии

Организатора ограбления отправили в колонию на 13 лет. Фото: прокуратура СПб

В Петербург вынесли приговор организатору дерзкого ограбления ювелирного салона, совершенного вооруженными преступниками еще в 2018 году. Тогда злоумышленники вынесли ценностей на 10 миллионов рублей. Позднее двоих удалось найти и осудить, а третьего искали дольше всех.

- Суд установил, что обвиняемый в январе 2018 года создал банду для совершения разбойного нападения на ювелирный магазин, расположенный на проспекте Большевиков. А также вовлек в преступную деятельность двух подельников, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дальше все было как в кино: преступники в масках ворвались в магазин и, угрожая оружием, уложили охрану и продавцов на пол. Потом покидали украшения в сумки и уехали на специально купленной машине.

Главарь банды скрывался от следствия до декабря 2021 года, пока его не нашли в Подмосковье. В качестве наказания он получил 13 лет колонии строгого режима.