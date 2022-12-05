В Ленобласти отменили запрет на проведение митингов

В Ленобласти снова разрешили проводить митинги и собрания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области отменили запрет на проведение митингов. Теперь жители региона снова могут проводить встречи, собрания и прочие мероприятия в общественных местах. Но только с разрешения.

- Митинговать снова можно по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее, чем за 14 дней, - говорится в сообщении.

Введенный ранее запрет был одной из мер антитеррористической безопасности. Но теперь ее признали «избыточной» и отменили. А решение об этом, по настоянию губернатора Александра Дрозденко, было внесено в протокол регионального оперативного штаба.

Напомним, что в Петербурге запрет на митинги и собрания продолжает действовать до 31 декабря 2022 года Это прописано в антикоронавирусном постановлении Смольного.