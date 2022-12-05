Четыре моста будут разводить в Петербурге с 5 по 9 декабря

Сезон закончился, но мосты все еще разводят. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сезон навигации в Петербурге официально закрыт, но мосты все еще разводятся. Так, в течение нынешней рабочей недели для проведения обслуживания в общей сложности разведут четыре переправы: Большеохтинский, Литейный, Биржевой и Троицкий.

- В декабре «Мостотрест» проводит ряд технологических разводок для обслуживания конструкций и оборудования разводных мостов, - сообщает пресс-служба организации.

В «Мостотресте» опубликовали расписание разводок (см.ниже) и предупредили, что время указано лишь ориентировочное. Развести створки переправы могут как раньше, так и позже. Все зависит от производственных нужд техников. А водители, если не хотят ждать, могут объехать через другой мост, благо разводят их не все

Разводка мостов будет проходить:

- в ночь с 5 на 6 декабря: Большеохтинский мост с 02:00 до 05:00, Литейный мост с 01:40 до 04:45, Биржевой мост с 02:00 до 04:55;

- в ночь с 6 на 7 декабря: Литейный мост с 01:40 до 04:45, Биржевой мост с 02:00 до 04:55;

- в ночь с 7 на 8 декабря: Троицкий мост С 01:20 до 04:50, Благовещенский мост с 01:25 до 05:00, Биржевой мост с 02:00 до 04:55;

- в ночь с 8 на 9 декабря: Троицкий мост С 01:20 до 04:50, Благовещенский мост с 01:25 до 05:00.