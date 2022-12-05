6 декабря в Петербурге откроется новое общественное пространство

На набережной Карповки провели новый этап благоустройства. Фото: Яндекс.Карты.

6 декабря на набережной реки Карповки откроется новое общественное пространство. Это станет продолжением проекта по благоустройству берега реки, пересекающей почти весь Петроградский район.

- Речь об участке у метеостанции: от Песочной набережной до Барочного моста, - пишет «Петербургский дневник».

Работы здесь шли в три этапа: сначала были проложены коммуникации и кабели для уличных фонарей, потом высадили цветы, кустарники и уложили тротуарную плитку. А уже с ноября строители обустраивали спуск к воде, ставили скамейки, урны и прочие элементы финального благоустройства.

Здесь же оборудовали и площадку для собак, чтобы горожанам было где погулять с питомцами.