Обгоревший труп нашли в арендной квартире в Ленобласти

СК проверяет обстоятельства гибели человека на пожаре в Ленобласти.

Мужчина погиб на пожаре в Тосненском районе Ленинградской области . Обгорелое тело нашли при разборе завалов в квартире дома в поселке городского типа Ульяновка. Предварительно, труп принадлежит арендатору, снимавшему жилье.

- Сообщение о возгорании поступили утром 4 декабря. Спасателей вызвали соседи, которые не смогли достучаться до жильца, - пишет «Мойка 78».

Приехавшие спасатели выломали дверь и потушили пламя. Они же и обнаружили тело погибшего. Труп был сильно поврежден огнем, поэтому останки отправили на судмедэкспертизу. точную причину гибели установят патологоанатомы.

А пока следственное управление СК России по Ленинградской области начало проверку обстоятельств трагедии. Дальнейшие решения следователи примут по результатам вскрытия.