Единая платформа управления транспортной системой снизит смертность в ДТП в Петербурге

Единую платформу управления транспортной системой внедрят к 2027 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге к 2027 году внедрят единую платформу управления транспортной системой. Цифровизация коснется бизнес-процессов всего транспортного комплекса и автоматизации. К первому этапу разработки техпроекта специалисты приступят уже в 2023 году.

- Цифровизация затронет общественный наземный транспорт, парковки и даже велосипедистов. Контракт на разработку техпроекта уже подписан, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Исполнителем госзаказа станет ООО «НПО “Интеллектуальные технические системы”». Сейчас компании предстоит проанализировать весь транспортный комплекс Петербурга, в том числе светофоры и камеры.

Планируется, что создание единой платформы управления транспортной системы приведет к снижению смертности в ДТП и количества пострадавших в авариях. Кроме этого, при возникновении плановых транспортных ограничений, система будет помогать разводить транспортные потоки.