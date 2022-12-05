В Петербурге насчитали 390 тысяч работников промышленности

Кадры для отрасли в Петербурге стали готовить со школьной скамьи - в инженерных классах. Фото: Артем КИЛЬКИН

На последней неделе ноября Петербург принял ежегодный форум «Российский промышленник». Как рассказал в традиционном радиообращении к горожанам Александр Беглов, на деловую встречу съехались бизнесмены, руководители крупнейших предприятий и партнеры из дружественных стран.

Участники обсуждали технологический суверенитет России и его укрепление – такую задачу перед промышленниками поставил президент Владимир Путин. По словам Беглова, Петербург отлично справлялся с этой задачей и не прогнулся под санкционным давлением за десять месяцев 2022 года.

- Но развитие высокотехнологичных отраслей нужно ускорять. От этого зависит успешность программ по импортозамещению. Сегодня в промышленности Петербурга трудится почти 400 тысяч человек, - отметил губернатор.

Город старается готовить кадры для сферы практически с нуля – в школах оснащают инженерные классы, где ребят учат робототехнике, судостроению. Ученики смогут поступить с этими знаниями в технические университеты. На гранты для школ выделили 5 млрд рублей, претендовать на средства могут учреждения, которые подружились с промышленными партнерами.