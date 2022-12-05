Треть опрошенных петербуржцев не собираются тратить деньги на новогодние подарки Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» выяснила, сколько денег петербуржцы готовы потратить на новогодние подарки. По результатам нашего опроса, почти половина жителей города, 47% опрошенных, планируют порадовать близких подарками, стоимость которых в общей сложности не превышает 10 тысяч рублей.

- Почти треть опрошенных, а именно 27%, вообще не собираются тратиться на подарки, - сообщается в опросе в телеграмм-канале «Комсомольская правда – Петербург».

Более щедрыми являются 15% проголосовавших, которые выбрали вариант, что готовы радовать близких на 20 тысяч. 5% считают, что лучший подарок – это тот, который сделан своими руками. Поэтому они будут дарить именно такие презенты.

4% жителей города, которые приняли участие в опросе, самые щедрые. Им не жалко отдать 100 тысяч рублей, главное ведь – это порадовать всех и устроить настоящий праздник. 2% потратят на подарки 50 тысяч рублей или даже больше.