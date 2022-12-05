В Смольном рассказали, сколько часов уходит на ликвидацию последствий снегопада

В Петербурге всю неделю будет идти снег Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице всю неделю будет идти снег. В Комитете по благоустройству Петербурга рассказали о сроках ликвидации последствий снегопада в городе. Начальник отдела комплексной уборки дорог Елена Мизгулина ответила на несколько вопросов в эфире радио «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

- Сроки существуют, и они совсем не условные. Дороги должны быть подметены в течение трех-шести часов с момента снегопада. Это первичная очистка для того, чтобы автомобили могли проехать, - рассказала Елена Мизгулина.

После основного подметания специалисты занимаются полной завершающей зачисткой. На нее выделяется время в количестве от восьми часов до суток. За это время необходимо полностью ликвидировать последствия снегопада.

На то, чтобы избавиться от гололеда и посыпать дороги противогололедными материалами работникам выделяют пять часов с момента обнаружения скользких улиц.