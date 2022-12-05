38% опрошенных петербуржцев поставили коммунальщикам двойки за уборку дорог от снега

В городе всю неделю будет идти снег Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный снег шел в Северной столице почти сутки. Жители Петербурга поучаствовали в опросе «Комсомолки» и ответили, устраивает ли их работа городских служб во время долгих снегопадов. Петербуржцы оценили уборку дорог коммунальщиками по пятибалльной шкале.

- 38% опрошенных ответили, что тротуары города были в снегу, а дороги остались скользкими, ходить по ним невозможно. Поэтому, по их мнению, работа городских служб заслуживает только твердую двойку, - говорится в опросе в телеграмм-канале «Комсомольская правда – Петербург».

Равное количество проголосовавших, по 16%, поставили коммунальщикам пятерки и четверки. Петербуржцы снижали оценку на балл из-за того, что, по их мнению, снег убран поверхностно, не до самого асфальта.

По мнению 12% проголосовавших, городские службы заслужили только тройку, потому что на дорогах хоть и убран снег, но осталась наледь. 18% опрошенных жителей Северной столицы вообще предпочитают в такую погоду оставаться дома, поэтому они не стали оценивать обстановку.