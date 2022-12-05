Мужчину госпитализировали после пожара в квартире на Будапештской улице в Петербурге

Мужчина госпитализирован после пожара в квартире Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Человек пострадал в пожаре в Петербурге. Во Фрунзенском районе города вечером 5 декабря загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Будапештской улице поступило в 18:44. На место происшествия сразу отправились спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара в трехкомнатной квартире составила десять квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание в 19:04. В происшествии пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС.