Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 декабря 2022 17:50

Мощный пожар тушили в автосервисе на Шкиперском протоке в Петербурге

Пожару присвоили повышенный ранг сложности
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сильный пожар случился в Василеостровском районе. Фото: Скриншот из видео

Сильный пожар случился в Василеостровском районе. Фото: Скриншот из видео

Мощный пожар тушили спасатели в Василеостровском районе Петербурга. Пламя охватило автосервис на Шкиперском протоке. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

- Сообщение о пожаре поступило в 18:45. На место происшествия сразу выехали спасатели, - сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что ранг сложности был повышен в 19:23, но в 19:52 спасатели смогли локализовать огонь. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. Огонь тушили 30 человек, а на место ЧП приехали шесть пожарных машин.

Напомним, в этот же вечер загорелась трехкомнатная квартира. Площадь пожара достигла 10 квадратных метров. В пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали в медучреждение.