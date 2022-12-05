Зарплаты работников метрополитена и наземного транспорта вырастут на 8,22% в Петербурге

Кондукторы получают от 35 тысяч рублей в месяц Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге подняли зарплаты работникам ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Электротранс», ГУП «Петербургский метрополитен». В среднем их оплату труда увеличили на 8,22%. Таким образом, планируется создать привлекательные условия для персонала.

- Благодаря этим людям общественный транспорт работает бесперебойно. Спрос на квалифицированные кадры высок. С помощью повышения зарплат мы сможем привлечь молодых специалистов, - отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Водители трамваев и троллейбусов в среднем будут получать от 59 до 110 тысяч рублей, а водители автобусов – от 70 до 110 тысяч. Зарплата кондукторов составит от 35 тысяч рублей, а машинистов метро – от 100 тысяч рублей. Диспетчеры начнут получать от 48 тысяч.

Зарплату работникам увеличили благодаря оптимизации финансовой деятельности предприятий. Допфинансирование из бюджета города не привлекалось.