Александр Беглов ответит на вопросы петербуржцев во время прямой линии 10 декабря

Александр Беглов проведет прямую линию. Фото: t.me/a_beglov

Губернатор Петербурга Александр Беглов проведет прямую линию с жителями города 10 декабря. В своем телеграмм-канале он сообщил, что уже начал принимать обращения от петербуржцев на своей странице во «ВКонтакте» и по горячей линии 246-79-49.

- Для меня это возможность помочь жителям Петербурга и понять, какие изменения нужны в городе. Ни одно сообщение не останется без ответа, - пообещал глава города.

Каждый год над прямой линией губернатора работает целая команда. Градоначальник отметил, что даже если вопрос не прозвучит в прямом эфире, это не значит, что проблема останется не решенной. Все профильные службы получат поручения по каждому обращению.

Прямая линия пройдет 10 декабря в 12:00. Трансляцию можно будет увидеть на странице Александра Беглова во «ВКонтакте» и в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».