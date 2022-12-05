Роспотребнадзор проверит воздух после пожара на автосервисе в Петербурге

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Фото: Скриншот из видео

Роспотребнадзор проверит воздух после пожара в Василеостровском районе. 5 декабря на Шкиперском протоке горел автосервис. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огонь тушили 30 спасателей.

- Управление Роспотребнадзора по Петербургу вместе с Центром гигиены и эпидемиологии проведут исследование воздуха на месте чрезвычайной ситуации. В воздухе выявят наличие загрязняющих веществ на территории ближайшего дома, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Результаты исследования будут известны позже. Напомним, по предварительной информации в пожаре никто не пострадал. На место ЧП выезжали шесть пожарных машин. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Сейчас огонь локализован.

Напомним, в этот же день горела квартира во Фрунзенском районе Петербурга. В пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали в медучреждение.