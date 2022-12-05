Авиаперелеты из Пулково в Дубай станут ежедневными с 15 декабря

С 15 декабря перелеты из Петербурга в Дубай станут ежедневными Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 15 декабря этого года перелеты из Петербурга в Дубай станут ежедневными. Частоту рейсов увеличит авиакомпания Emirates. Ранее вылететь в Объединенные Арабские Эмираты из Пулково можно было только четыре раза в неделю.

- Из аэропорта Дубая самолеты будут вылетать в 16:05, а в субботу – в 16:10. Пассажиры будут прилетать в Петербург в 21:20 по понедельникам и в 21:25 в остальные дни, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Пулково.

Из Пулково рейсы выполняются в 23:15, но в субботу чуть раньше – в 23:05. В Дубай туристы прилетят в 6:25, а в субботу – в 6:15. Перевозить пассажиров будет Boeing 777-300 ER.

- Дубай входит в ТОП-5 самых популярных международных направлений из аэропорта Пулково с начала года, - добавили в пресс-службе аэропорта.