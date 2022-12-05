Книжные магазины Петербурга заворачивают в пленку книги иноагентов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге книжные магазины заворачивают в пленку книги иноагентов, а издания с ЛГБТ-тематикой пытаются продать как можно скорее. В соцсетях магазинов информация о таких книгах появляется с маркировкой 18+.

- При продаже книг иноагентов в книжных магазинах теперь спрашивают паспорт у покупателей, - пишет «Деловой Петербург».

Кроме этого, книжные магазины заворачивают в пленку и книги, связанные с ЛГБТ-тематикой. Эту «опасную» литературу начали продавать по скидкам до вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Под такое нововведение с пленкой попали книги о проблемах самоидентификации, а также с тематикой расисзма, сексизма, отношения к собственному телу и другое. В одном из магазинов идет распродажа книг издательства Popcorn. Бестселлер этого издательства попал под пристальное внимание и критику чиновников.