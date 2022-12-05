Снег и до минус 10 градусов ожидается в Ленобласти 6 декабря

В Петербурге и Ленобласти пройдет снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 6 декабря. В нескольких районах днем и ночью пройдет снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер подует со скоростью от 6 до 11 метров всекунду. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, а днем будет от трех до восьми градусов со знаком минус. Ожидается сложная обстановка на дорогах, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается 6 декабря в Северной столице. Местами пройдет умеренный и сильный снег. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.

- Ночью температура воздуха составит от пяти до семи градусов со знаком минус, а днем от -3 до -5. Будет понижаться атмосферное давление, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.