Снег и холод принесет циклон «Анника» в Петербург 6 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снова в Санкт-Петербурге окажется снежно и облачно. Зима полностью вступила в свои права, принеся в город холода. Во вторник, 6 декабря 2022 года, погодой в Северной столице будет управлять новый циклон под названием "Анника". Его стараниями в городе ожидается холод и снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется на периферии североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами "Анника". Выходя своим центром на север Скандинавии, он сформирует в регионе облачную погоду, пройдет снег, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге окажется до минус 3-5 градусов, по Ленинградской области разброс от 2 до 7 градусов ниже нуля. Ветер окажется теплым, южным до 3-8 метров в секунду.

В среду вновь снег и чуть теплее.