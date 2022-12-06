Бесплатный вход в Кунсткамеру Петербурга открылся 6 декабря

6 декабря в Петербурге отмечается День Кунсткамеры и вход в музей станет бесплатным Фото: Олег ЗОЛОТО

6 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге отмечается День Кунсткамеры. В честь этого один из самых необычных музеев города можно посетить совершенно бесплатно. Об этом петербуржцам и гостям города сообщили в правительстве Северной столицы.

- 6 декабря в Петербурге отмечается День Кунсткамеры и вход в музей станет бесплатным. Посетители смогут присоединиться к авторским экскурсиям, которые пройдут с 10:30 до 15:00 часов, - рассказали в правительстве.

Также в день музея директор Кунсткамеры Андрей Головнев произведет полуденный выстрел из Пушки Петропавловской крепости. А в 16:00 часов откроется новая выставка в музее, которая будет посвящена технологиям, искусству и ритуалам народов, которые в первом веке до нашей эры населяли Приобье.

Напомним, что бесплатно посетить музей можно будет до 15:00 часов.