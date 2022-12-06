Полиция накрыла сеть продавцов наркотиков в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция накрыла сеть продавцов наркотиков. Преступники продавали через закладки сильнодействующие вещества, которые закупали в аптеках по поддельным рецептам. Причем, препараты они приобретали в Москве и переправляли их в Петербург. Об этом 6 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Организовали нелегальный бизнес двое братьев, уроженцев Краснодарского края, 39 и 42 лет. Им помогали 45-летний оптовый сбытчик и трое закладчиков, 41, 43 и 45 лет, в задачи которых входила закладка запрещенных веществ в тайники для клиентов, - рассказали в полиции.

Преступники покупали сильнодействующие рецептурные препараты в столице, после отправляли их в Петербург, где уже продавали. Во время обысков у них было изъято около 1,5 тысяч флаконов и 1 тысячи одних из таблеток, а также 15 коробок еще одного препарата.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.