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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:26

Офис загорелся на Уральской улице в Петербурге утром 6 декабря

Пожар тушили 15 спасателей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Офис загорелся на Уральской улице в Петербурге утром 6 декабря

Офис загорелся на Уральской улице в Петербурге утром 6 декабря

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 6 декабря 2022 года в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В начале девятого часа на Уральской улице загорелся офис. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 8:16 часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар произошел в доме 17 по Уральской улице. В офисном помещении общей площадью в 40 квадратных метров загорелась обстановка на площади в 2 квадратных метра, - рассказали спасатели.

На место незамедлительно выехали три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. В течение 40 минут они смогли локализовать пожар.

По предварительным данным, когда начался пожар, в офисе еще никого не было, поэтому пострадавших нет. По какой причине началось возгорание, пока что не установлено. Над этим работают специалисты.